20 Mart 2024, Çarşamba
Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
Hamburger, dünya çapında popüler bir fast-food ikonu olarak bilinse de, kökeni oldukça ilginç ve köklü bir geçmişe sahiptir. Hamburgerin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanmakta olup, kaynakları Almanya'ya dayanmaktadır. Hamburg şehri, adını bu lezzetli yiyeceğe veren yerdir ve hamburgerin ilk formu, Hamburg'daki etçiler tarafından üretilmiştir. O dönemde, baharatlar ve soğanlarla zenginleştirilmiş kıyma, Hamburg'un tanınmış lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:22
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