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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze'de çocuklar açlıktan yürüyemiyor
İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazzeli çocuklar artık yürümekte bile zorlanıyor. Filistinliler "Bu yıl ramazan bizim için ölüm ayı oldu" diyerek çaresizliklerini dünyaya haykırıyor. DSÖ, kıtlık konusunda son uyarısını yaptı. Kızılhaç "Gazze'de hayat anlatılmayacak kadar kötü" dedi.
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:06Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:07