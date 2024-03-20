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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze'de çocuklar açlıktan yürüyemiyor

İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazzeli çocuklar artık yürümekte bile zorlanıyor. Filistinliler "Bu yıl ramazan bizim için ölüm ayı oldu" diyerek çaresizliklerini dünyaya haykırıyor. DSÖ, kıtlık konusunda son uyarısını yaptı. Kızılhaç "Gazze'de hayat anlatılmayacak kadar kötü" dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:07
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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze’de çocuklar açlıktan yürüyemiyor
İsrail'in halkı zorla aç bıraktığı Gazze Şeridi'nde hayatta kalabilen Filistinli çocuklar, yürümekte zorlanır hale geldi. Gazze'de son haftalarda 23'ü çocuk en az 27 kişi yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle öldü.
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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze’de çocuklar açlıktan yürüyemiyor

Kuzeydeki hastanelerde çalışan doktorlara göre gerçek sayı daha da büyük. BBC'nin haberinde "Daha önceki ramazan aylarının aksine, bölge sakinleri ne sahur yapabiliyor ne de iftar açarak açlıklarını giderebiliyor" denildi.

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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze’de çocuklar açlıktan yürüyemiyor
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de kıtlığın kapıda olduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Egger, durumun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.
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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze’de çocuklar açlıktan yürüyemiyor

SOYKIRIM...

BM'den "Gazze'de açlık nedeniyle ölümler, İsrail'in insani yardım girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor" açıklaması yapıldı.

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Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze’de çocuklar açlıktan yürüyemiyor

BBC'deki haberde Gazze'de 10 çocuğa bakan Nadia Ebu Nahel'in "Geçen ramazan isteyebileceğiniz her şey vardı.