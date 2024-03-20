Dünya böyle bir soykırım görmedi: Gazze'de çocuklar açlıktan yürüyemiyor

İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazzeli çocuklar artık yürümekte bile zorlanıyor. Filistinliler "Bu yıl ramazan bizim için ölüm ayı oldu" diyerek çaresizliklerini dünyaya haykırıyor. DSÖ, kıtlık konusunda son uyarısını yaptı. Kızılhaç "Gazze'de hayat anlatılmayacak kadar kötü" dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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