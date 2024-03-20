Belgrad Ormanı'nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

Belgrad Ormanı'nda son günlerde peş peşe bulunan cesetler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cansız bedeni ormanda yarı gömülü şekilde bulunmuştu. Geçtiğimiz gün de çöp konteynerinin üzerinde yazan "ceset aşağıda" yazısı sonrası başlatılan çalışmada 300 metre mesafede bir erkek cesedi bulundu. Bugün ise Sarıyer'de 74 yaşındaki yaşlı bir adamın cesedi bulundu. Geçtiğimiz ay aynı mevkide kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi de bulunmuştu.