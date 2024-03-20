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Belgrad Ormanı'nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

Belgrad Ormanı'nda son günlerde peş peşe bulunan cesetler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cansız bedeni ormanda yarı gömülü şekilde bulunmuştu. Geçtiğimiz gün de çöp konteynerinin üzerinde yazan "ceset aşağıda" yazısı sonrası başlatılan çalışmada 300 metre mesafede bir erkek cesedi bulundu. Bugün ise Sarıyer'de 74 yaşındaki yaşlı bir adamın cesedi bulundu. Geçtiğimiz ay aynı mevkide kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi de bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:55
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Belgrad Ormanı’nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı. Birkaç gün önce uzun süredir kendisinden haber alınamayan Serhat Tekin Kantele'ye ait ceset yarı gömülü vaziyette bulunmuştu.

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Belgrad Ormanı’nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

Önceki gün ise tesadüf eseri bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar çöp konteyneri üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

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Belgrad Ormanı’nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

Bölgeye gelen ekipler uçurumdan aşağı atılmış bir erkek cesedine ulaştı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Cesedin birkaç gün önce oraya atılmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Belgrad Ormanı’nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

ÇIPLAK HALDE KRAVATLA AĞACA ASILIYDI
Belgrad Ormanlarındaki esrarengiz cesetlerden ilki Şubat ayında avlanmak için ormana giden vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İddiaya göre saat tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedini gören gurup hemen polise haber verdi. İnceleme başlatıldı.

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Belgrad Ormanı’nda peş peşe sır cesetler! Kravatla çıplak halde ağaca asılı...

YARISI GÖMÜLÜ BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz hafta ise Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.