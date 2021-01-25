Bacağındaki kapanmayan yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı

Bacağında oluşan yaranın kapanmaması ve hep kanaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen ve giderek bacağında daha da çok oluşan delik nedeniyle zor günler yaşayan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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