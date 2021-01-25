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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bacağındaki kapanmayan yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı Bacağındaki kapanmayan yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı Bacağında oluşan yaranın kapanmaması ve hep kanaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen ve giderek bacağında daha da çok oluşan delik nedeniyle zor günler yaşayan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:14
Bacağında sivilce olduğunu zanneden bir kişi yaranın daha da derinleşmesi ve ardından delik haline gelmesinin ardından dikkati sayesinde kurtuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bacağındaki yaranın kanaması ve hep pansuman yapması nedeniyle çileden çıkan adam hayatının şokunu yaşadı.
Dikkatlice bacağındaki deliğe bakan adam bakın yaradan bakın ne çıkardı.