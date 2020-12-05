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Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber... Koronavirüs aşısında Tükiye'nin izleyeceği yol belli oldu. İlk aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak. Öncelikli olarak risk grubundakilerin aşılanacağı yetkililer tarafından bildirildi.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:34
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