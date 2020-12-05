05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber... Koronavirüs aşısında Tükiye'nin izleyeceği yol belli oldu. İlk aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak. Öncelikli olarak risk grubundakilerin aşılanacağı yetkililer tarafından bildirildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:34
  • 1
  • 20
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

ÖNCE EN RİSKLİLER
Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

POLİS, ASKER, ÖĞRETMENLER
Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.

  • 3
  • 20
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİLER
Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.

  • 4
  • 20
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

SON AŞAMA TÜM BİREYLER
En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.

  • 5
  • 20
Koronavirüs aşısı son dakika | Türkiye'de kim ne zaman aşı olacak? İşte herkesin merakla beklediği haber

'TEDARİK VE LOJİSTİKTE YETERLİYİZ'
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle elimizin rahatlayacağı görüşünde: "Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Aşının tedariği ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla gidecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek.