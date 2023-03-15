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Haberler Galeri Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

Hacet namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Allah'tan veya büyük bir makamdan bir istekte bulunmak anlamına gelmektedir. Hacet namazı 4 veya 2 rekat şeklinde kılınabilir ancak 12 rekat kılınabileceğine ilişkinde rivayetler bulunmaktadır. Peki Hacet namazı nedir, nasıl kılınır? İşte Arapça Hacet duası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 17:59 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:59
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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

Bir Müslüman, dünyada ya da ahirette istediği, dilediği şeyi muhakkak Allah'tan istemeli ve beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hacet namazı" denir. Peki Hacet namazı nedir, neden, ne zaman kılınır?

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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

HACET NAMAZI HADİS

İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir.

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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: "Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:

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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).

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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?

KAÇ REKATTIR?

Hâcet namazı dört veya on iki rek'at olarak kılınır. Dört rek'at olarak kılındığı takdirde birinci rek'atında Fatiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir. "Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."