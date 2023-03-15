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Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?
Hacet namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Allah'tan veya büyük bir makamdan bir istekte bulunmak anlamına gelmektedir. Hacet namazı 4 veya 2 rekat şeklinde kılınabilir ancak 12 rekat kılınabileceğine ilişkinde rivayetler bulunmaktadır. Peki Hacet namazı nedir, nasıl kılınır? İşte Arapça Hacet duası...