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Haberler Galeri "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

"9 şiddetinde gerçekleşebilir" Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla sorgululanıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:29
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9 şiddetinde gerçekleşebilir Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 şiddetinde gerçekleşebilir Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem hem 11 ili yıktı hem de 50 bine yakın vatandaşın hayatına mal oldu. Deprem felaketi sonrası uzmanlar birbiri ardına özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarı yaptı ve olası Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini söyledi.

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9 şiddetinde gerçekleşebilir Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Bir televizyon programına konuşan Görür, 6 Şubat depremlerinin sonuçlarını değerlendirerek artçıların bir yıldan fazla süreceğini söyledi.

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9 şiddetinde gerçekleşebilir Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Marmara Bölgesinde deprem alarmı verdiklerini söyleyen Naci Görür, özellikle kıyıda on kilometre içerisinde kalan alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini vurguladı.

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9 şiddetinde gerçekleşebilir Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Avrupa Yakası'nda deprem zararlarının daha fazla hissedileceğini söyleyerek depremin şiddetinin 9.0'ı bulacağını ifade etti ve şunları söyledi:

"Depremler olmadan dahi biz Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı vermiştik, bu bir."