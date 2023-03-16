"9 şiddetinde gerçekleşebilir" Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem hem 11 ili yıktı hem de 50 bine yakın vatandaşın hayatına mal oldu. Deprem felaketi sonrası uzmanlar birbiri ardına özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarı yaptı ve olası Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini söyledi.