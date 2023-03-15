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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?
Balıklıgöl hikayesi nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özellikle Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketiyle birlikte vatandaşlar Balıklıgöl kıssasının detaylarını araştırmaya başladı. Hz. İbrahim'in kısassında geçen yerin Balıklıgöl olduğuna inanılırken gerçekliği ve Kur'an- Kerim'de geçip geçmediği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki balıklar neden yenmiyor?