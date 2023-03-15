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Haberler Galeri Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?

Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?

Balıklıgöl hikayesi nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özellikle Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketiyle birlikte vatandaşlar Balıklıgöl kıssasının detaylarını araştırmaya başladı. Hz. İbrahim'in kısassında geçen yerin Balıklıgöl olduğuna inanılırken gerçekliği ve Kur'an- Kerim'de geçip geçmediği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki balıklar neden yenmiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 22:59
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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

Urfa'da bulunan Balıklıgöl birçok kişinin hem güzelliğiyle hem de hikayesiyle dikkatini çekmektedir. Arama motorlarında "Balıklıgöl hikayesi gerçek mi?", "Balıklıgöl'de balıklar neden yenilmiyor?" soruları araştırılıyor. İçerisinde de sazan türünde birçok balığın bulunduğu göle halk saygı duyar ve balıkları yemek girişiminde bulunmaz. İşte Balıklıgöl'ün ibretlik hikayesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

BALIKLIGÖL HİKAYESİ

Balıklıgöl Urfa'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan biridir. Tarihi mekan olarak çok merak edilen bir yer olmasının yanında insanları buraya çeken en önemli faktör Balıklıgöl'ün yüzyıllardır anlatılan hikayesidir.

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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

Son derece etkileyici bir güzelliği bulunan Balıklıgöl'deki balıkların yenmemesi, bu balıkların oluşum şekilleri yüzyıllardır anlatılan önemli bir efsanenin parçası durumundadır.

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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

Balıklıgöl 150 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte ve 3-5 metre derinliktedir. İçerisinde de sazan türünde birçok balık bulunur. Balıklara halk saygı duyar ve bu balıkları yemek için bir girişimde bulunulmaz.

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Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

HZ. İBRAHİM KISSASI

Balıklıgöl hikayesinin konusu tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir. Hikayeye göre Hz. İbrahim'in ateşe atılmasının ardından bir mucize gerçekleşmiş ve etraf güllük gülistanlık olmuştur.