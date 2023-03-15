Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor mu?

Urfa'da bulunan Balıklıgöl birçok kişinin hem güzelliğiyle hem de hikayesiyle dikkatini çekmektedir. Arama motorlarında "Balıklıgöl hikayesi gerçek mi?", "Balıklıgöl'de balıklar neden yenilmiyor?" soruları araştırılıyor. İçerisinde de sazan türünde birçok balığın bulunduğu göle halk saygı duyar ve balıkları yemek girişiminde bulunmaz. İşte Balıklıgöl'ün ibretlik hikayesi...