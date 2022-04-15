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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan hac ibadet bu yıl yapılabilecek. Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 kara listesinden çıkarmasının ardından hacı adaylarının heyecanı başladı. Hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, Hac kurası son durum nedir? 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:36
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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

Hac kuraları ne zaman çekilecek? İki yıl süren salgın nedeniyle hac ibadeti yapılamamıştı. İki yılın ardından hacı adayları için müjdeli haber geldi. Hac ibadetini yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar hac kuraları ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Hac kurası son durum nedir? 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuraları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız" dedi.

İkinci kez kura çekilmeyecek.

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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

84 BİN KİŞİ ARASINDAN HACCA GİDECEKLER NASIL BELİRLENECEK?

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak." cevabını verdi.

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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEMEYECEK Mİ?

Erbaş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Kovid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."

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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

HAC KONTENJANI BELİRLENDİ Mİ?

Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.