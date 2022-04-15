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Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan hac ibadet bu yıl yapılabilecek. Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 kara listesinden çıkarmasının ardından hacı adaylarının heyecanı başladı. Hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, Hac kurası son durum nedir? 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? İşte haberin detayları...