Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuraları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız" dedi.

İkinci kez kura çekilmeyecek.