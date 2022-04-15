"Çakarlar" çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! "Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

Adana'da "Çakarlar" adlı organize suç örgütüne ilişkin gerçekleştirilen operasyonda dehşete düşüren bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Çete liderlerinin de içlerinde bulunduğu 19 şahıs tutuklanırken, zanlıların kız kardeşlerini infaz ettiği belirtildi. İddiaya göre, "Polise gidip her şeyi anlatırım" diyen 21 yaşındaki Sultan Ç.'yi katleden zanlılar, cinayete intihar süsü verdi. Başka bir iddiaya göre de, karnında kesi olan genç kız otopsi bile yapılmadan toprağa verildi.

DHA Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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