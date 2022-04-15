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Haberler Galeri "Çakarlar" çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! "Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

"Çakarlar" çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! "Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

Adana'da "Çakarlar" adlı organize suç örgütüne ilişkin gerçekleştirilen operasyonda dehşete düşüren bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Çete liderlerinin de içlerinde bulunduğu 19 şahıs tutuklanırken, zanlıların kız kardeşlerini infaz ettiği belirtildi. İddiaya göre, "Polise gidip her şeyi anlatırım" diyen 21 yaşındaki Sultan Ç.'yi katleden zanlılar, cinayete intihar süsü verdi. Başka bir iddiaya göre de, karnında kesi olan genç kız otopsi bile yapılmadan toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:58
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Çakarlar çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

Son dakika gelen habere göre, Adana emniyetinin "Çakarlar" adı verilen çeteye ilişkin gerçekleştirdiği operasyonda 19 şahıs tutuklanırken, tüyler ürperten bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Çete liderlerinin, kız kardeşi Sultan Ç., geçen sene haziran ayında yaşamını yitirmiş, yakınları intihar ettiğini belirtmişti. İddiaya göre Sultan Ç.'nin intihar etmediği, kardeşleri tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

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Çakarlar çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

'ÇAKARLAR' ÇETESİ 1 YIL TAKİBE ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde "Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma" suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.

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Çakarlar çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Liderliğini T.Ç.'nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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Çakarlar çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

KAN DONDURAN AYRINTI

Operasyon sonrası ortaya çıkan bir detay ise kan dondurdu. Çete yöneticilerinin kız kardeşi Sultan Ç. (21) 13 Haziran 2021'de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yaralı genç kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Çakarlar çetesine operasyonda kan donduran ayrıntı! Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler

İNTİHAR DEMİŞLERDİ

Yakınları o dönem polise, genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. Ancak polis genç kızda 4 bıçak darbesi olması ve bir bıçak darbesinin karından yukarı doğru olmasından dolayı olayı intihar değil şüpheli ölüm olarak nitelendirdi.