Iğdır'da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi

Iğdır'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın cinayet şüphelisi olarak Mehmet Araslı ile oğlu İbrahim Araslı gözaltına alındı. Yakalanan Mehmet Araslı ile İbrahim Araslı'nın soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası ile kardeşi olduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden baba Araslı, "Hırsız sandığım için korkutmak için ateş ettim" dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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