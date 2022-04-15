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Iğdır'da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi

Iğdır'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın cinayet şüphelisi olarak Mehmet Araslı ile oğlu İbrahim Araslı gözaltına alındı. Yakalanan Mehmet Araslı ile İbrahim Araslı'nın soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası ile kardeşi olduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden baba Araslı, "Hırsız sandığım için korkutmak için ateş ettim" dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:15
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Iğdır’da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi
Olay, 11 Nisan'da iftar sonrası Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi.
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Iğdır’da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi
Kemal Kara ile motosikletiyle evinden aldığı Yaşar Karadağ'ın gittikleri yere 4 kilometre uzaklıktaki arazide cansız bedenleri bulundu.
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Iğdır’da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ’ın cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı ve gözyaşlarıyla beldedeki mezarlığa defnedildi.
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Iğdır’da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma birçok kişinin ifadesine başvurdu. Jandarma dün gece bir süre önce soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası Mehmet Araslı ile kardeşi İbrahim Araslı'yı gözaltına aldı.
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Iğdır’da çifte cinayet! Baba oğlunu ve arkadaşını öldürdü! İşte cinayetin sebebi
Yapılan sorgulamada baba Araslı'nın suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı kalaşnikofu güvenlik görevlilerine teslim ettiği öğrenildi.