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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Hac kuraları 2023 ne zaman sorusunun aratılması sıklık kazandı. Müslümanlar, yılın belli bir dönemi kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek için kura sonuçlarını bekliyor. Peki 2023 Hac kurası ne zaman? Hac başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:50
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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca kişi kutsal topraklara gidebilmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kontenjan ve diğer hususların protokolle netleşeceğini söyledi. Milyonlarca hacı adayı kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki 2023 Hac kurası ne zaman? Hac başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? 2023 Hac kura çekilişi son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?

2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının 2023 yılı için Türkiye'deki hacı adaylarına ayıracağı kota 9 Ocak'ta belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

HAC TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." dedi.

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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Konuşmalarının devamında Erbaş, "Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz.'' şeklinde konuştu.

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HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.