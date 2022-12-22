22 Aralık 2022, Perşembe
HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Hac kuraları 2023 ne zaman sorusunun aratılması sıklık kazandı. Müslümanlar, yılın belli bir dönemi kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek için kura sonuçlarını bekliyor. Peki 2023 Hac kurası ne zaman? Hac başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:50
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