HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

HAC TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." dedi.