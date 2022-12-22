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Görüntüler Alaska'dan değil TÜRKİYE'den! Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor. Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen merkeze bağlı 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe köyünde bazı vatandaşlar atlı kızaklarla gezinti yaptı.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:55
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Görüntüler Alaska’dan değil TÜRKİYE’den 🇹🇷 Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

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Görüntüler Alaska’dan değil TÜRKİYE’den 🇹🇷 Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

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Görüntüler Alaska’dan değil TÜRKİYE’den 🇹🇷 Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

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Görüntüler Alaska’dan değil TÜRKİYE’den 🇹🇷 Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu geçecek.

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Görüntüler Alaska’dan değil TÜRKİYE’den 🇹🇷 Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Sıcaklığın gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camlarında buzlanma oluştu.