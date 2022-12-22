Görüntüler Alaska'dan değil TÜRKİYE'den! Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor. Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen merkeze bağlı 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe köyünde bazı vatandaşlar atlı kızaklarla gezinti yaptı.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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