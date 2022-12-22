22 Aralık 2022, Perşembe
Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye "para ve sürücü belgesi" cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: "Beğendin mi?"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Koca, aracın plakasını paylaşarak, "Yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 22.12.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 21:15
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