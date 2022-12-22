22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye "para ve sürücü belgesi" cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: "Beğendin mi?"

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye "para ve sürücü belgesi" cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: "Beğendin mi?"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Koca, aracın plakasını paylaşarak, "Yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 21:15
  • 1
  • 10
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: Beğendin mi?

22 ARALIK 2022 gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: Beğendin mi?

Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti.

  • 3
  • 10
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: Beğendin mi?

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kendisinden yol isteyen ambulansa yol vermemesi, ambulansın da şerit değiştirerek ilerlemeye çalışması yer aldı.

  • 4
  • 10
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: Beğendin mi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.

  • 5
  • 10
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası! Bakan Koca plakasını paylaştı: Beğendin mi?

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira, "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak"tan 196 lira ve "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek"ten 196 lira olmak üzere toplam 819 lira idari para cezası uygulandı.