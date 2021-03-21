Güzelliği için besleniyor! Bu kuşların fiyatı 100 bin TL

Bursa'da güzelliği ile hayran bırakan ve meraklıları tarafından yetiştirilen güvercinler 100 bin liraya alıcı buluyor. Çocukluktan itibaren güvercin beslediğini ifade eden Mehmet Karadağ, "Benim şampiyonalarda derece almış kuşum var. Bu kuşu damızlık olarak kullanıyorum. Bu şampiyon kuşların yavruları da 30 bin liraya alıcı buluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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