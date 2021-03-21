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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik adeta teknolojiye direniyor. Toprağın insan eliyle emeğe bürünerek şekillendiği bu zanaat ile yemek kabı, saklama küpü ve testi gibi sayısız eşya üretiliyor. İşte teknolojiye direnen meslek Çömlekçilik...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:00
Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik adeta teknolojiye direniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Toprağın insan eliyle emeğe bürünerek şekillendiği bu zanaat ile yemek kabı, saklama küpü ve testi gibi sayısız eşya üretiliyor.
Şimdilerde dekoratif eserlerin de eklenmesiyle çömlekçilik popülerlik kazanmaya çalışılsa da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.