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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik adeta teknolojiye direniyor. Toprağın insan eliyle emeğe bürünerek şekillendiği bu zanaat ile yemek kabı, saklama küpü ve testi gibi sayısız eşya üretiliyor. İşte teknolojiye direnen meslek Çömlekçilik...

A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:00
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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik adeta teknolojiye direniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Toprağın insan eliyle emeğe bürünerek şekillendiği bu zanaat ile yemek kabı, saklama küpü ve testi gibi sayısız eşya üretiliyor.

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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdilerde dekoratif eserlerin de eklenmesiyle çömlekçilik popülerlik kazanmaya çalışılsa da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya