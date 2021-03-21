Teknolojiye direnen meslek! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik adeta teknolojiye direniyor. Toprağın insan eliyle emeğe bürünerek şekillendiği bu zanaat ile yemek kabı, saklama küpü ve testi gibi sayısız eşya üretiliyor. İşte teknolojiye direnen meslek Çömlekçilik...