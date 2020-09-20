"O yıllarda ürettiğimiz cihaz herhangi bir güneş pilinin elektriksel özelliklerinin testini manuel olarak yapıyordu ve özellikleri mevcut piyasada bulunan cihazlarla aynıydı." diyen Yakuphanoğlu, daha sonra bunun performansını artırmak amacıyla yeni teknik özellikler cihaza kazandırarak tam otomatik analiz yapabilen solar simülatörü yaptıklarını bildirdi.