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20 Eylül 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Elazığ'da üretildi! Dünya onun peşine düştü Son dakika: Elazığ'da üretildi! Dünya onun peşine düştü Son dakika haberleri... Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun teknoloji firmaları ile üniversitelerin güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği "solar simülatör" cihazı, yurt dışında da ilgi görüyor. Giriş Tarihi: 20.09.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 16:50
Fırat Teknokent çatısı altında kurduğu şirketi vasıtasıyla geliştirdiği teknolojik ürünlerin seri üretimini gerçekleştiren Yakuphanoğlu, güneş pilleri ve panellerinin verimliliği ile elektriksel performanslarının belirlenmesinde kullanılan yerli
"solar simülatör" cihazını 3 yıl önce üreterek Türkiye'deki bilim insanlarının kullanımına sundu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği solar simülatörü Ar-Ge çalışmaları ile daha da geliştiren Yakuphanoğlu, geliştirdiği tam otomatik modeli
yurt dışına ihraç ediyor.
Yakuphanoğlu, yaptığı açıklamada,
dünyada sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların tükenişi ve oluşturduğu çevre kirliliğinin ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğini belirtti.
Yenilenebilir enerjide en büyük potansiyelin güneş enerjisi olduğunu, bu bakımdan güneş enerjisinden maksimum verimlilikte faydalanabilmek amacıyla üretilen güneş pillerinin geliştirilmesinde solar simülatör cihazına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yakuphanoğlu,
3 yıl önce "ilk solar simülatör cihazı"nı ürettiklerini anımsattı.
"O yıllarda ürettiğimiz cihaz herhangi bir güneş pilinin elektriksel özelliklerinin testini manuel olarak yapıyordu ve özellikleri mevcut piyasada bulunan cihazlarla aynıydı." diyen Yakuphanoğlu, daha sonra bunun performansını artırmak amacıyla yeni teknik özellikler cihaza kazandırarak tam otomatik analiz yapabilen solar simülatörü yaptıklarını bildirdi.