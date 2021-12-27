Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. 35 yaşındaki adamın alev topuna o anlar anbean kameraya yansıdı. 4 gün boyunca hastanede tedavi gören adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Endonezya'da güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.