27 Aralık 2021, Pazartesi
Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu
Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. 35 yaşındaki adamın alev topuna o anlar anbean kameraya yansıdı. 4 gün boyunca hastanede tedavi gören adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Endonezya'da güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 00:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 00:33
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Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu - Video
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Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu - Video
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Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu - Video
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- 7
Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu - Video
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- 7
Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu - Video