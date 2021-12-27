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Haberler Galeri Milyoner'de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilemeyince...

Milyoner'de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilemeyince...

Türk televizyonlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine büyük bir ilgiyle izlendi. Birbirinden ilginç soruların ve farklı yarışmacıların yer aldığı Milyoner'in yeni bölümünde öne çıkan isim Koç Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan İpek Sayıner oldu. Yarışmacının sanatın birçok alanıyla yakından ilgilendiğini söylemesine karşın ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilememesi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 01:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 01:17
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Milyoner’de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ’’Güzelliğin on para etmez’’ türküsünü bilemeyince...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde genel kültürünüzü geliştirmeye yardımcı olacak birçok yeni soru yarışmacılara yöneltildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ’’Güzelliğin on para etmez’’ türküsünü bilemeyince...

18 yaşındaki Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi İpek Sayıner'in ünlü türküyü bilememesi izleyenlerin tepkisini çekti.

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Milyoner’de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ’’Güzelliğin on para etmez’’ türküsünü bilemeyince...

İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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Milyoner’de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ’’Güzelliğin on para etmez’’ türküsünü bilemeyince...
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Milyoner’de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ’’Güzelliğin on para etmez’’ türküsünü bilemeyince...