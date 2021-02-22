Güneş virüsü unutturdu! Koronavirüsün en çok arttığı 5 ilden olan Çanakkale'de tedirgin edici manzaralar

Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşların, korona virüs salgını artış göstermesine rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, korona virüsün en çok arttığı 5 il arasında yer alan Çanakkale'de çekilen bu görüntüler tedirgin etti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu kordon boyunda aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın etti. Kordon boyunda ve kentin çeşitli noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.