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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı! Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı! YouTube'dan yayın yapan muhabbet kuşu üreticisi, yuvalığı açtığında hayatını şokunu yaşadı. Dişi muhabbet kuşunun yavrusunu öldürdüğünü fark eden üretici hayatının şokunu yaşadı. İşte dehşete düşüren o anlar... Giriş Tarihi: 23.02.2021 05:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 05:53
Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı!
Muhabbet kuşu üreticisi daha evvel karşılaşmadığı bir şeyle yüz yüze geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı!
Yuvalığı açan adam, yavru kuşun annesi tarafından öldürüldüğünü fark etti.
Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı!
İşte yavru kuşun son hali...
Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı!
Kafesi açtı şoke oldu! Evde beslediği muhabbet kuşu yavrusunun beynini kazıdı!