BİM'den salı gününe özel dev kampanya! 23 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM salı günü indirimleri belli oldu. 23 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını karşılayacak sürpriz katalogda, temizlik ürünleri, kuruyemiş çeşitleri, atıştırmalık ürünler listeleniyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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