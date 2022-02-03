Gündüz geceye döndü! Antalya’yı dolu, yağmur ve fırtına vurdu! Meteorolojiden flaş uyarı

Antalya'da yaşayan İranlı Mahsa Saeidi, "Bugün çok yağmur var. Biz ailemle beraber yürümeye geldik. Yağmur çok güzel, Antalya'da bu havayı çok seviyorum. Ailem İran'dan geldi, onlar da çok seviyor. Deniz çok acayip, çamura dönmüş" dedi.