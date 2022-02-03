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Gündüz geceye döndü! Antalya'yı dolu, yağmur ve fırtına vurdu! Meteorolojiden flaş uyarı
Antalya'da etkili olan, zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü saat 11.00 sıralarında gece karanlığına büründü, Konyaaltı Sahili'nde deniz, çamur rengini aldı. Yağmur ve dolu, ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Meteoroloji Antalya'ya yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 16:51Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 16:59