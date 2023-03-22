2023 iftar ve sahur saatler gün gün sıralandı! 29 GÜNLÜK İMSAKİYE - Ardahan, Bayburt, Tunceli Ramazan Takvimi
İftar ve sahur saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslümanlar, farz ibadetler arasında yer alan Ramazan orucuna hazırlığa başladı. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak rızasını almak isteyenler oruçlarını tutarak nefis terbiyesi yapacaklar. Peki iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte 2023 Ardahan, Bayburt, Tunceli imsakiyesi.
Giriş Tarihi: 22.03.2023
14:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
14:08
İftar ve sahur saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslümanlar, farz ibadetler arasında yer alan Ramazan orucuna hazırlığa başladı. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak rızasını almak isteyenler oruçlarını tutarak nefis terbiyesi yapacaklar. Peki iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte 2023 Ardahan, Bayburt, Tunceli imsakiyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
BAYBURT İMSAKİYE 2023
23 Mart Perşembe 04:47 06:12 12:31 15:57 18:40 19:59
24 Mart Cuma 04:45 06:10 12:31 15:58 18:41 20:00 25 Mart Cumartesi 04:44 06:08 12:30 15:58 18:42 20:01 26 Mart Pazar 04:42 06:07 12:30 15:59 18:43 20:03 27 Mart Pazartesi 04:40 06:05 12:30 15:59 18:44 20:04 28 Mart Salı 04:38 06:04 12:29 16:00 18:45 20:05 29 Mart Çarşamba 04:36 06:02 12:29 16:00 18:46 20:06 30 Mart Perşembe 04:35 06:00 12:29 16:00 18:47 20:07 31 Mart Cuma 04:33 05:59 12:28 16:01 18:48 20:09
1 Nisan Cumartesi 04:31 05:57 12:28 16:01 18:49 20:10 2 Nisan Pazar 04:29 05:55 12:28 16:02 18:50 20:11 3 Nisan Pazartesi 04:27 05:54 12:28 16:02 18:51 20:12 4 Nisan Salı 04:25 05:52 12:27 16:02 18:53 20:14 5 Nisan Çarşamba 04:24 05:51 12:27 16:03 18:54 20:15 6 Nisan Perşembe 04:22 05:49 12:27 16:03 18:55 20:16 7 Nisan Cuma 04:20 05:47 12:26 16:04 18:56 20:17 8 Nisan Cumartesi 04:18 05:46 12:26 16:04 18:57 20:19 9 Nisan Pazar 04:16 05:44 12:26 16:04 18:58 20:20 10 Nisan Pazartesi 04:14 05:43 12:26 16:05 18:59 20:21 11 Nisan Salı 04:12 05:41 12:25 16:05 19:00 20:23 12 Nisan Çarşamba 04:10 05:40 12:25 16:05 19:01 20:24 13 Nisan Perşembe 04:09 05:38 12:25 16:06 19:02 20:25 14 Nisan Cuma 04:07 05:36 12:25 16:06 19:03 20:27 15 Nisan Cumartesi 04:05 05:35 12:24 16:06 19:04 20:28 16 Nisan Pazar 04:03 05:33 12:24 16:07 19:05 20:29 17 Nisan Pazartesi 04:01 05:32 12:24 16:07 19:06 20:31 18 Nisan Salı 03:59 05:30 12:24 16:07 19:07 20:32 19 Nisan Çarşamba 03:57 05:29 12:23 16:07 19:08 20:33 20 Nisan Perşembe 03:56 05:27 12:23 16:08 19:09 20:35
ARDAHAN İMSAKİYE 2023
23 Mart Perşembe 04:36 06:02 12:21 15:47 18:30 19:51
24 Mart Cuma 04:34 06:00 12:21 15:48 18:31 19:52 25 Mart Cumartesi 04:32 05:58 12:20 15:48 18:33 19:53 26 Mart Pazar 04:30 05:57 12:20 15:49 18:34 19:54 27 Mart Pazartesi 04:29 05:55 12:20 15:49 18:35 19:55 28 Mart Salı 04:27 05:53 12:19 15:50 18:36 19:57 29 Mart Çarşamba 04:25 05:52 12:19 15:50 18:37 19:58 30 Mart Perşembe 04:23 05:50 12:19 15:50 18:38 19:59 31 Mart Cuma 04:21 05:48 12:19 15:51 18:39 20:00