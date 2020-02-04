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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

Tunceli'den kaybolan ve 1 aydır haber alınamayan Gülistan Doku hakkındaki son dakika gelişmesi herkesi umutlandırdı. 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'nun ortaya çıkan son görüntüleri olay oldu. Milyonların akıbetini merak ettiği genç kızın şuan nere olduğu henüz bilinmiyor. Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrıldıktan sonra minibüse giderken ki son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 12:41
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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'nun ortaya çıkan son görüntüleri olay oldu. Milyonların akıbetini merak ettiği genç kızın şuan nere olduğu henüz bilinmiyor. Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrıldıktan sonra minibüse giderken ki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce yolcu minibüsüne bindiği anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla, arama çalışmaları başlatıldı.

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Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Gülistan Doku...

Çalışmalar devam ederken Gülistan Doku'nun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü öğrenilmişti.