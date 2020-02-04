Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…

Dut pekmezi faydaları yoğun şekilde araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Coronavirüs hakkında yaptığı dut pekmezi açıklamasının ardından dut pekmezi faydası sorgulanmaya başlandı. Peki, dut pekmezi faydaları nelerdir? Sağlığa büyük faydası olan dut pekmezi, hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için en iyi gıdalardan birisi olarak biliniyor