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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "4 ile 6 ton arası gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Şu an fiyatlar 5-7 bin euro ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:43
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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı.

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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu. Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor.

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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.

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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

'İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VERİM KAYBINA NEDEN OLDU'
Damlama sulama sistemiyle 2005 yılında gül üretimine başladıklarını aktaran Sarıca, bu sayede yüzde 75 oranında su tasarrufu yaptıklarını da belirtti. Sarıca, "Damlama sulama sistemiyle yaklaşık 140 dekar alanda gül yetiştiriciliği yapıyoruz.

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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

Geçen yıl yaklaşık 47 ton gül üretimimiz vardı. 50 tonları zorlamaya çalışıyoruz ama özellikle bu yılki iklimsel değişiklik, ani ısınmalar, ani soğumalar gülde çok ciddi anlamda verim kaybına sebep oldu. Zannediyorum geçen yılki rekolteyi yakalamamız da zor. Gülü toplamanın yanında bunun distilasyonu yapılarak yağının çıkarılması, suyunun çıkarılması ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası pazarlarda satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.