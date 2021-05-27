HaberlerGaleriGül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde
Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde
Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "4 ile 6 ton arası gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Şu an fiyatlar 5-7 bin euro ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor" dedi.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 11:53Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:43