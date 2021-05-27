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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı

Medeniyetlerin başkenti İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle turistlerin en çok görmek istediği şehirlerden biri oldu. İngiltere merkezli bir seyahat sitesinin yaptığı araştırma bu gerçeği ortaya koydu. Turistlerin altı ay içinde en çok ziyaret etmek istedikleri kentler arasında İstanbul yer aldı. Paris, Roma ve New York gibi şehirleri geride bırakan İstanbul, binlerce kişinin katıldığı ankette turistlerin gözdesi olmayı başardı. Meksika'nın başkenti Meksiko ile zirvede yer alan İstanbul, salgının zayıflamasıyla birlikte yoğun bir ilgi görecek. İngiltere'den gelen son verilere göre ise Türkiye turlarına İspanya ve İtalya gibi rotaların önünde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:42
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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı
İstanbul, turistler için en cazibeli rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Pandemi öncesi dönemde de her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve gelen her ziyaretçinin mutlaka bir daha görmek istediği kentlerin başında gelen İstanbul, 2021 yaz sezonu için de gündemde. Üç imparatorluğa başkentlik yapan tarihi şehir dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlamak için gün sayıyor.
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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı
İngiltere merkezli bir seyahat sitesinin yaptığı ankete katılan internet kullanıcıları İstanbul'u önümüzdeki altı ay boyunca en çok görmek istedikleri kent olarak seçti. Paris, Roma ve New York gibi kentleri geride bırakan İstanbul, Avrupa'da turistlerin en çok görmek istediği kent olmayı başardı.
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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı
Binlerce kişinin oy kullandığı ankette İstanbul, Meksika'nın başkenti Meksiko ile birlikte dünya genelinde turistlerin önümüzdeki altı ay içerisinde en çok görmek istediği kent seçildi. Dünyada iki kıta üzerindeki tek şehir olan İstanbul, doğası, tarihi ve mutfağı ile turistleri cezbetmeye devam ediyor.
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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı

Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı diğer turistik kentler gibi büyük oranda ziyaretçi kaybına uğrayan İstanbul, 2021 yaz sezonuna umutla bakıyor. Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte özellikle Avrupa'da Haziran'dan itibaren yurt dışı seyahatlerin tamamen serbest olması bekleniyor.

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Çarpıcı araştırma İngiltere'den! İstanbul dev rakiplerini geride bıraktı
Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde İstanbul ve Türkiye'nin farklı turistik bölgeleri 2021 yaz ayları için en çok potansiyele sahip olan destinasyon olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yapılan bir diğer araştırmaya göre ülkede bu yaz yurt dışına çıkmayı düşünenlerin ilk tercihi Türkiye olacak.