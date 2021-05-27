Mahalle meydanını okula çevirdi! Hababam Sınıfı'nın o sahnesi gerçek oldu

"ÇOCUKLARIMIZI BEKLERKEN, BİZ DE DERS DİNLİYORUZ"

Öğrencileriyle birlikte el ele veren Müdür Çekiç, okulun her zaman dört tarafı duvarla çevrili dam olmadığını bir kez daha kanıtladı. Öğrenci velileri, hem öğrencilerin eğitimleri için hem de sağlığı için böyle bir uygulamaya imza atan okul müdürü Ertan Çekiç'e teşekkür ettiklerini söyledi. Ders esnasında çocuklarını beklerken kendilerinin de ders dinlediğini ve birçok şey öğrendiklerini anlatan veliler, bu uygulamanın hem kendileri için hem de çocukları için çok faydalı olduğunu vurguladı.



