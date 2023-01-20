Bugün karneler saat kaçta verilecek? İstanbul’da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak? Erken dağıtılacak mı?

Karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 Ocak Cuma günü binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemine veda edecek. Yoğun bir ders temposunun içinden çıkacak olan öğrenciler karne saatleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki yarın karneler saat kaçta verilecek? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak?