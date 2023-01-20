20 Ocak 2023, Cuma
Bugün karneler saat kaçta verilecek? İstanbul'da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak? Erken dağıtılacak mı?
20 Ocak Cuma karneler ne zaman dağıtılacak sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Birinci dönemi başarıyla bitiren öğrenciler karne heyecanını yaşarken bir yandan da "Yarın karneler saat kaçta verilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte lise, ortaokul, ilkokul karne saatlerine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:21
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