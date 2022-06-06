Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

KENDİSİ DAVET ATMAMI İSTEDİ



Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler.