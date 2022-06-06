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Haberler Galeri Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda özel bir okulda akılalmaz olay meydana geldi. Kadın beden eğitimi öğretmeni S.İ., lise son sınıftaki kız öğrencine cinsel istismarda bulundu. Genç kızın kendisini taciz ettiği iddiasıyla öğretmeninden şikayetçi olması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren öğretmen, suçlamayı kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 10:58
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Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

İğrenç olay İstanbul Tuzla'da yaşandı... Bir özel okulda geçtiğimiz aylarda meydana gelen skandalda iddiaya göre, beden eğitimi öğretmeni S.İ., 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

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Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

KADIN ÖĞRETMENDEN LİSELİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR

Kız öğrencisini kendi evine götürdüğü, sarılıp öpmeye çalıştığı ve birlikte uyumak istediği iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında 17 yaşındaki kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç

KENDİSİ DAVET ATMAMI İSTEDİ

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler.