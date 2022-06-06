06 Haziran 2022, Pazartesi
Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz! Eve götürdü önce öptü sonra... Her satırı iğrenç
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda özel bir okulda akılalmaz olay meydana geldi. Kadın beden eğitimi öğretmeni S.İ., lise son sınıftaki kız öğrencine cinsel istismarda bulundu. Genç kızın kendisini taciz ettiği iddiasıyla öğretmeninden şikayetçi olması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren öğretmen, suçlamayı kabul etmedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 10:58
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