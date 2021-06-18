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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı
Göz kapağındaki şişliğin giderek büyümesinin ardından doktora gitme kararı alan kişi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. YouTube'da sıra dışı operasyonlara imza atarak adından söz etmeyi başaran ve fenomen olan Doktor Sandra Lee operasyonu "En büyük milia" olarak paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:14Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:16