Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Göz kapağındaki şişliğin giderek büyümesinin ardından doktora gitme kararı alan kişi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. YouTube'da sıra dışı operasyonlara imza atarak adından söz etmeyi başaran ve fenomen olan Doktor Sandra Lee operasyonu "En büyük milia" olarak paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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