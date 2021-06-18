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Haberler Galeri Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Göz kapağındaki şişliğin giderek büyümesinin ardından doktora gitme kararı alan kişi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. YouTube'da sıra dışı operasyonlara imza atarak adından söz etmeyi başaran ve fenomen olan Doktor Sandra Lee operasyonu "En büyük milia" olarak paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:16
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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Youtube ve Instagram videoları 2 milyardan fazla izlenen Dr. Lee'nin ilginç operasyonları görenleri şaşkına çeviriyor. Dr. Sandra Lee ve sıra dışı hastalarının hikayeleri, yeni devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Gözünün üstünde kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan adam, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.

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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

Destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada milia olduğunu söyledi.

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Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti! En büyük milia olarak paylaştı

İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin YouTube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.