Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.06.2021
10:38
Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor.
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Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.
Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti. Kapadokya'da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, "Bu yazıların çirkinliği ben ve bir çok insanı rahatsız edecektir.
Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor. Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi.