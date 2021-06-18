18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:38
  • 1
  • 14
Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

  • 3
  • 14
Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.

  • 4
  • 14
Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti. Kapadokya'da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, "Bu yazıların çirkinliği ben ve bir çok insanı rahatsız edecektir.

  • 5
  • 14
Doğa harikası peribacalarına sprey boyalı tahrip!

Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor. Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi.