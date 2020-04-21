2020 fitre ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte 2020 fitre miktarı belli oldu. İslam için oldukça önemli bir yeri olan ve yardımlaşmayı pekiştiren bir ibadet olarak gerçekleştirilen 'Fitre', orucun kabulüne, ölüm anının sıkıntılarından ve kabir azabından kurtuluşa vesile olarak verilir. Peki, bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...