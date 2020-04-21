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Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
2020 fitre miktarı ne kadar? On bir ayın sultanı Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında "Fitre ücreti ne kadar?" sorusu yer alıyor. Ramazan ayına az bir süre kala Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2020 fitre miktarı açıklandı. Peki, bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:24Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 13:30