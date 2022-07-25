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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi'ndeki bir mezbahada kaydedilen görüntüler şok etti. Üstlerinde kıyafet olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler dehşete düşürdü. Hijyenik olmayan koşullarda kesilen tavukların daha sonra il genelinde pek çok yerde satıldığı ortaya çıktı…

İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 16:28
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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

Adana'nın Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi'ndeki bir mezbahada kaydedilen görüntüler kan dondurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler 'pes' dedirtti.

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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

HİJYENDEN ÇOK UZAK…

Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

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Görüntüler Adana’dan… Bir gıda skandalı daha! Tavuk kesiminde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

OYUN HAVASI AÇIP OYNADILAR

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.