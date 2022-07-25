25 Temmuz 2022, Pazartesi
Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak
Vision Art Platform!da 25 Temmuz - 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında izlenebilecek Hits Different sergisi 9 sanatçının üretimlerinden oluşuyor. Sergide yer alan eser seçkisi, Vision'ın yeni sezon öncesinde temsiliyetini üstlendiği ve platformda yer verdiği sanatçılarının güncel üretimlerini ve gelecek projelerini bir ön gösterim olarak harmanladığı yerleştirmelerden oluşuyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:37
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