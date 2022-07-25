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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Vision Art Platform!da 25 Temmuz - 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında izlenebilecek Hits Different sergisi 9 sanatçının üretimlerinden oluşuyor. Sergide yer alan eser seçkisi, Vision'ın yeni sezon öncesinde temsiliyetini üstlendiği ve platformda yer verdiği sanatçılarının güncel üretimlerini ve gelecek projelerini bir ön gösterim olarak harmanladığı yerleştirmelerden oluşuyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:37
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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Vision Art Platform!da 25 Temmuz - 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında izlenebilecek Hits Different sergisi 9 sanatçının üretimlerinden oluşuyor. Sergide yer alan eser seçkisi, Vision'ın yeni sezon öncesinde temsiliyetini üstlendiği ve platformda yer verdiği sanatçılarının güncel üretimlerini ve gelecek projelerini bir ön gösterim olarak harmanladığı yerleştirmelerden oluşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Pınar Akkurt, Tanzer Arığ, Huo.rf, Mert Acar, Candaş Şişman, Sefa Çakır, Tuğçe Diri, Irmak Dönmez ve Daniela Budişteanu!nun işlerinden oluşan seçkide farklı teknik ve malzemelerden oluşan eserler izleyicilerle buluşacak.

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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Her sanatçının pratiğinden öne çıkan eserlerden oluşan bu sergide Vision'ın izleyicilerine sunduğu seçki ağustos sonuna kadar izlenebilir.

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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Mert Acar

Sergide yer alan seçki, sanatçının yakın geçmişte ürettiği Absence ve Suspended Stillness serilerinde hissedilen içe dönük kapalı atmosferi dönüştürerek pandemi öncesinde çekmekte olduğu manzaralara, geniş boşluklara ve detaylara odaklanıyor. Kentin dışında kalan doğal alanlara yaptığı yolculuklar, karantina süreçlerinde deneyimlediği içe dönük bakışın üzerini tamamen örtmek yerine peyzaja ve peyzajın detaylarına yeni bir gözle baktığı farklı bir bakış açısını mümkün kılıyor.

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Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Pınar Akkurt

Pınar Akkurt'un ileri dönüşüm pratiği ile ürettiği "Bu pet şişeleri ne yapacağız?" adlı eser, her gün yüz binlercesi çöpe atılan pet şişelere yeni bir amaç yaratıyor. Uluslararası İşaret Kodu'ndan yola çıkarak yeni bir işaret dili yaratan sanatçı, tüketildikten sonra amaçsızlaşan bu malzemeye yeni bir kullanım şekli üretiyor. Adeta bir teknenin flamaları gibi, Akkurt'un düzenlemeleri de kendi dilinde bir anlam kazanıyor.