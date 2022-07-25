Hits Different sergisinde 9 sanatçının üretimleri olacak

Pınar Akkurt

Pınar Akkurt'un ileri dönüşüm pratiği ile ürettiği "Bu pet şişeleri ne yapacağız?" adlı eser, her gün yüz binlercesi çöpe atılan pet şişelere yeni bir amaç yaratıyor. Uluslararası İşaret Kodu'ndan yola çıkarak yeni bir işaret dili yaratan sanatçı, tüketildikten sonra amaçsızlaşan bu malzemeye yeni bir kullanım şekli üretiyor. Adeta bir teknenin flamaları gibi, Akkurt'un düzenlemeleri de kendi dilinde bir anlam kazanıyor.