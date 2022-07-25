25 Temmuz 2022, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye'yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
ATV'nin rekortmen programı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Canan Esin Sağlam, TSK'nın ambulans uçaklarında uzun yıllar görev yaptı. Doktor Sağlam, Kim Milyoner Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na anlattıklarıyla gündem oldu. Yaralı uzman çavuşları Makedonya'dan Türkiye'ye getirirken yaşadıklarını ATV ekranlarında anlatan Sağlam Türkiye'yi duygulandırıdı. Kim Milyonler Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da Doktor Canan Sağlam'ın anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 25.07.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 16:44
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