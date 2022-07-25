Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

İmirzalıoğlu ise "Ne mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatana emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdınız." ifadelerini kullandı.