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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye'yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

ATV'nin rekortmen programı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Canan Esin Sağlam, TSK'nın ambulans uçaklarında uzun yıllar görev yaptı. Doktor Sağlam, Kim Milyoner Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na anlattıklarıyla gündem oldu. Yaralı uzman çavuşları Makedonya'dan Türkiye'ye getirirken yaşadıklarını ATV ekranlarında anlatan Sağlam Türkiye'yi duygulandırıdı. Kim Milyonler Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da Doktor Canan Sağlam'ın anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 16:44
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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

22 Temmuz akşamı ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster?'de uzun yıllar TSK'nın ambulans uçaklarında görev yapan doktor Canan Esin Sağlam yarıştı. Ankara'da doğan 41 yaşındaki doktor Sağlam, başarılı bir performans sergilediği yarışmada yaşadığı bir anısını anlattı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu duygu dolu anlar yaşarken doktor Sağlam gündeme oturdu.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun "havada unutamadığını bir anınız var mı?" sorusuna karşılık yaşadıklarını anlatan doktor Sağlam Türkiye'yi derinden etkiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Sağlam, "Makedonya'ya uçtum. Yabancı dil bilmedikleri için orada dertlerini anlatamamışlardı. Beni gördüklerinde çok mutlu oldular. Başarıyla naklettiğimiz, çoğ ağır yanık, bir kaç saat içinde kaybedilmesi beklenen hastaların yaşama tutunmasını sağladığımızda çok mutlu olduk. Gazilerimizi taşırken onların elini tutardım, "vatan size minnettar. şimdi GATA'ya gidiyoruz" derdim. Nabızları ve tansiyonları düzelirdi. Etkileniyorlardı." şeklinde konuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

ATV ekranlarında milyonları duygulandıran Sağlam'ın sözleri sonrasında Kim Milyoner Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının Mehmetçik ile anısı Türkiye’yi duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

İmirzalıoğlu ise "Ne mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatana emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdınız." ifadelerini kullandı.