24 Nisan 2024, Çarşamba
Görseldeki hatayı kimse bulamadı! 10 saniyede bulan ilk kişi olabilir misin?
IQ testi, detaylara dikkat eden kişilere yönelik bir zihinsel meydan okumadır. Bu testte, çocukların resim yaparken yaptıkları hatalardan birini bulma becerisi sorgulanmaktadır. Kişilerin görsel algılarını ve detaylara olan hassasiyetlerini ölçmeyi amaçlar. Testin zorluğuna rağmen, bazı insanlar hızlı bir şekilde hata bulabilirken, diğerleri biraz daha fazla zaman harcayabilir.
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:31
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