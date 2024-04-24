Islak mendil tehlikesi! Bu gerçeği duyunca kullanmaya cesaret edebilecek misiniz?

İnsanların pratiklik ve hijyen gereksinimlerini karşılamak için sıklıkla başvurduğu ıslak mendiller, kullanım esnasında göz ardı edilen bir tehlikeye işaret ediyor. Elleri temizlemek veya yüzeyleri silmek için kullanılan bu mendiller, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle cilt ve çevresel sağlık açısından risk oluşturabilirler.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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