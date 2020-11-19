Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan tecrübeli balıkçı, dernekteki diğer üyelerinde bu doğrultuda av yaptığını belirtti. Ögel'in ve dernekteki arkadaşlarının geri saldığı balıkların genelinin ağırlığı 20 kilo ve piyasa değeri en az 600 lira civarı.