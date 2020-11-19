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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Serhan Ögel dudak uçuklatan fiyatlarla aldığı malzemelerle iç sularda avladığı dev balıkları onlara sarıldıktan sonra canlı çeşitliliğini korumak için suya geri bırakıyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:17
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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Eskişehir'de yaşayan ve dedesinden ve babasından miras kalan balıkçılık hobisini 25 senedir devam ettiren Serhan Ögel, birçok amatör balıkçının hayal bile edemeyeceği balıkları tutup, onları besleyip, sarılıp ve fotoğraf çekindikten sonra doğaya geri salıyor.

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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan tecrübeli balıkçı, dernekteki diğer üyelerinde bu doğrultuda av yaptığını belirtti. Ögel'in ve dernekteki arkadaşlarının geri saldığı balıkların genelinin ağırlığı 20 kilo ve piyasa değeri en az 600 lira civarı.

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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Ögel ve arkadaşları bu kadar büyük balıkları geri salması, çevresindekileri şaşkına çevirirken doğal yaşamı ne denli önemsediklerinin göstergesi olduğunu belirtiyorlar.

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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

BÖYLE YÖNTEM GÖRÜLMEDİ! YILANLA BALIK TUTTU...

Ağzınız açık izleyeceğiniz bir balık yakalama taktiği pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. İşte hayrete düşüren görüntüler...

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Görenleri hayrete düşüren olay! Pahalı ekipmanlarla avladığı dev balıkları...

Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.