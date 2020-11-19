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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

İzmir'de yıkıma neden olan depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova'da taşınma işlemleri sürüyor. Birçok binanın hasarlı olduğu bölgede, ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:00
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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde taşınma hareketliliği devam ediyor. Yıkım kararı çıkan binalarda oturanların büyük bir çoğunluğu başka evlere taşınırken, evlerinde az hasar bulunan birçok vatandaş da başka ilçelere göç etti.

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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

Deprem öncesinde yüzlerce vatandaşın yaşadığı yüksek katlı binalardan geriye ise 'sessizlik' kaldı. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu.

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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da bir hayli azalma olduğu görüldü. Bölgedeki birçok yapı yıkılacağı günü beklerken, çocukların zaman geçirdiği oyun parkları da boş kaldı.

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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

'BÖLGE BOŞALMIŞ DURUMDA'
Bayraklı'ya bağlı Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde kuaförlük yapan Volkan Bıyık, çoğu vatandaşın bölgede oturmak istemediğini belirtti. Bıyık, "Durum içler acısı, bölge boşalmış durumda. Evleri güvenli olmasına, depremde hasar görmemesine rağmen birçok insan da evini boşalttı.

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Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

Çünkü herkes hala çok tedirgin. Burada oturmak istemeyen kişi sayısı oldukça fazla. Buraların zamana ihtiyacı var. Biz de esnaf olarak zor bir dönemden geçiyoruz.