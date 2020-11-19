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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti İzmir'de yıkıma neden olan depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova'da taşınma işlemleri sürüyor. Birçok binanın hasarlı olduğu bölgede, ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü. Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:00
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde taşınma hareketliliği devam ediyor. Yıkım kararı çıkan binalarda oturanların büyük bir çoğunluğu başka evlere taşınırken, evlerinde az hasar bulunan birçok vatandaş da başka ilçelere göç etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deprem öncesinde yüzlerce vatandaşın yaşadığı yüksek katlı binalardan geriye ise 'sessizlik' kaldı. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu.
Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da bir hayli azalma olduğu görüldü. Bölgedeki birçok yapı yıkılacağı günü beklerken, çocukların zaman geçirdiği oyun parkları da boş kaldı.
'BÖLGE BOŞALMIŞ DURUMDA' Bayraklı'ya bağlı Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde kuaförlük yapan Volkan Bıyık, çoğu vatandaşın bölgede oturmak istemediğini belirtti. Bıyık, "Durum içler acısı, bölge boşalmış durumda. Evleri güvenli olmasına, depremde hasar görmemesine rağmen birçok insan da evini boşalttı.
Çünkü herkes hala çok tedirgin. Burada oturmak istemeyen kişi sayısı oldukça fazla. Buraların zamana ihtiyacı var. Biz de esnaf olarak zor bir dönemden geçiyoruz.