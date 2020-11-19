Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü! Herkes terk etti

İzmir'de yıkıma neden olan depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova'da taşınma işlemleri sürüyor. Birçok binanın hasarlı olduğu bölgede, ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü.

DHA Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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