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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi bir tuvaletin kapısındaki kulübede bekleyip müşterilerden para alan karga görenleri şaşırtıyor. Müşteriler geldiğinde ağzını açıp para koymalarını bekleyen karga, para vermeyip gidenleri ise ses çıkararak uyarıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:13
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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık bir buçuk ay önce ağaçtan düşen yavru bir karga gördü. Yavru karganın yuvasını bulamayan Atmaca, işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübeye götürüp beslemeye başladı.

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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

Karga yavrusunu gündüz iş yerine götüren Atmaca, akşamları ise eve götürüp beslemeye devam etti.

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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

Yaklaşık bir buçuk ay boyunca yavru kargayı iş yerine götüren Atmaca, yaptıklarını taklit ederek tuvaletleri kullanan müşterilerin verdiği paraları aldığını gördü. Bir süre sonra karga gelen bütün müşterilerden kendi başına para almaya başladı.

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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

GÖRENLER ŞAŞIP KALIYOR

İsmail Atmaca işi çıktığında tuvaletlerin kapılarını kilitlemeyerek yeni çırağına bırakıyor. Yavru karga ise müşterilerden para alarak masanın üzerine diziyor. Karganın para aldığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tuvaletleri kullandıktan sonra para vermek istemeyenlere ise kendince tepki gösteriyor. Müşteriler de geri dönüp para vermek zorunda kalıyor.

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Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

ANNE VE BABASI HER GÜN GELİP BAKIYOR
İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, "Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye buna sahipleneyim dedim. Şu anda bir buçuk aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar" dedi.