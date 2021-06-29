Görenleri hayrete düşüren karga! Ücreti almadan bırakmıyor

ANNE VE BABASI HER GÜN GELİP BAKIYOR

İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, "Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye buna sahipleneyim dedim. Şu anda bir buçuk aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar" dedi.