2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

2. Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması esnasında ölen bir askerin çakmağını restore eden adam izleyenlerin beğenisini kazandı. Çakmağı tamamen oksitlenmiş halde bulan adam, günün sonunda onu öyle bir hale getiriyor ki görenler hayranlık duymadan edemiyor. İşte çılgın restorasyoncunun hipnoz etkisi yapan çalışması...