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Haberler Galeri 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

2. Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması esnasında ölen bir askerin çakmağını restore eden adam izleyenlerin beğenisini kazandı. Çakmağı tamamen oksitlenmiş halde bulan adam, günün sonunda onu öyle bir hale getiriyor ki görenler hayranlık duymadan edemiyor. İşte çılgın restorasyoncunun hipnoz etkisi yapan çalışması...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 06:12
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2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

2. Dünya Savaşı'nda Müttefik Kuvvetleri askerlerinden birinin olan ve Normandiya Çıkarması esnasında öldüğü tahmin edilen bir askerin çakmağını restore eden adam büyük beğeni kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

Çakmağın ilk haliyle son hali arasındaki uçurumu görenler şaşırmadan edemedi.

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2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi

İşte hipnotize eden restorasyon çalışması...

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2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi
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2. Dünya Savaşı'nda ölen askerin çakmağını restore etti! Son hali görenleri büyüledi