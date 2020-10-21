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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Patlıcan tohumu ekti karşısına çıkan şey hayrete düşürdü! Dalın ucunda... Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Patlıcan tohumu ekti karşısına çıkan şey hayrete düşürdü! Dalın ucunda...
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş bahçesine patlıcan tohumu ekti. Ancak daha sonra ekili yerden çıkan ürün herkesi şok etti. 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşçu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Kuşçu, " 40 yıldır çiftçiyim böyle bir durumla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı. Ürünün genetiğinin bozulduğu düşünülüyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 23:32
Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçesine patlıcan tohumu ekmek isteyen İsa Kuşçu gördüğü manzar karşısına büyük şok yaşadı. Kuşçu, 40 yıldır kredi borçlarını ödemek için çiftçilik yaptığını açıkladı. Bahçesine ektiği tohumlar arasında patlıcanın çiçekleri büyük şok yarattı. Sebzeler büyüdükçe olayın şaşkınlık boyutu iki katı daha arttı. İsa Kuşçu, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR PATLICAN TOHUMU EKTİ BEKLENMEDİK BİR ŞEYLE KARŞILAŞTI!
Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN"
Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi.
"DOMATESİN TADI ACI, PATLICAN NORMAL, GALİBA GENETİĞİ BOZULUYOR"
"Şaştım ve çevredekiler de şaşırdı" diyen Kuşcu, "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı. Patlıcanın tadında sıkıntı yok ama şekil olarak diğer patlıcanlara göre küçük.
Domatesler de küçük, tam domates değil gibi. Tat olarak da çok acı. Ancak şekli, kokusu ve yapısı aynı domatesi sadece tadı zehir gibi acı" şeklinde konuştu.