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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geliyor! Göbeklitepe'ye yoğun ilgi Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geliyor! Göbeklitepe'ye yoğun ilgi
Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ekim ayında çok sayıda turist, Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:47
Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarındaki Göbeklitepe'de, yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiğini açıklamasının ardından geçen yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye koronavirüse rağmen ekim ayında da yoğun ziyaretçi akını oldu. Günlük bin hafta sonları ise 2 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor.
GÖRENLER HEYECANLANIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği Göbeklitepe'yi gecikmeli olarak ziyaret eden Ömer Kaya, tarihi mekanın çok etkileyici olduğunu söyledi. Göbeklitepe'nin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Kaya, "Burada tapınakların olduğunu gördük. İnsanlık tarihinin doğduğu yer olması bizleri çok heyecanlandırdı. Adeta 12 bin yıl öncesine gittik. Buranın bizim ülkemizde olması ayrıca bizleri çok gururlandırıyor" dedi.
Göbeklitepe'yi gezmek için ailesiyle birlikte Almanya'dan geldiğini belirten Fadile Özdemir ise "Göbeklitepe'ye ilk defa geldik. Burayı görünce çok etkilendik. Burası gerçekten gelinip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.