Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geliyor! Göbeklitepe'ye yoğun ilgi

GÖRENLER HEYECANLANIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği Göbeklitepe'yi gecikmeli olarak ziyaret eden Ömer Kaya, tarihi mekanın çok etkileyici olduğunu söyledi. Göbeklitepe'nin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Kaya, "Burada tapınakların olduğunu gördük. İnsanlık tarihinin doğduğu yer olması bizleri çok heyecanlandırdı. Adeta 12 bin yıl öncesine gittik. Buranın bizim ülkemizde olması ayrıca bizleri çok gururlandırıyor" dedi.