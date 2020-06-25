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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

Son dakika haberi... Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilene gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var' ve 'Apartmanda elektrik yok' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:37
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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, Konya, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

KATALOG YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı.

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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.