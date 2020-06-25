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Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Son dakika haberi... Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilene gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var' ve 'Apartmanda elektrik yok' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:37
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