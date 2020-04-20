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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan uygulamalar ve programlar mevcut. Google tarafından açıklanan listede, akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan bu uygulamalar tek tek ortaya çıktı. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Peki Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 18:53
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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.