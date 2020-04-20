''1 milyon dolarlık klozet'' sorusu ekran başındakileri şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevaplar...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ünlü yazar Salinger'ın 1 milyon dolara satılan klozetiyle alakalı soru damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru cevapları...