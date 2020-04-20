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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Türk burcunuzu biliyor musunuz? Eski Türk geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri neler? Türkler eski zamanlarda hayvanlı takvim kullandığı dönemler içerisinde de astroloji bilimine ilgi duyarlardı. Bu ilgi insanların burçlara yönelmesini sağladı. Karaçay Türklerinden Sofi Tram Semen 20 yılı aşkın süredir yapmış olduğu araştırmalarda eski Türk astrolojisinde 36 yeni ve farklı burç olduğunu keşfetmiştir.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 17:55
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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, lider, pes etmeyen…

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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Hımmıy (1-10 Nisan): İdealist, yaratıcı, cömert...

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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Huttus (11-20 Nisan): Adaletli, çabuk sahiplenen, hazırcevap…

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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, yaratıcı, çalışkan…

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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Çolpancı (1-10 Mayıs): Önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık…