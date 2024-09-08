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Gönül Dağı'nın Zahide'siydi! Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğluna bakın! Babası da çok ünlü...

Berk Atan, Hazal Çağlar, Ege Aydan gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla ekranlara geldi. Daha önce dizide "Zahide" karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı da merak konusu oldu. Şimdilerde Bahar dizisiyle adından söz ettiren Özkaya'nın eski eşi Mustafa Üstündağ ile evliliğinden Ahmet Kaan isminde bir oğlu bulunuyor. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Kaan'ın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:55
Gönül Dağı’nın Zahide’siydi! Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın!

Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinde de önemli bir rol üstlenmişti.

Gönül Dağı’nın Zahide’siydi! Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın!

Rol aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Gönül Dağı’nın Zahide’siydi! Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın!

Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliklerinden Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu olmuştu.

Gönül Dağı’nın Zahide’siydi! Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ecem Özkaya, oğluyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı’nın Zahide’siydi! Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın!

Ahmet Kaan, özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.