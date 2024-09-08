08 Eylül 2024, Pazar
Gönül Dağı'nın Zahide'siydi! Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğluna bakın! Babası da çok ünlü...
Berk Atan, Hazal Çağlar, Ege Aydan gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla ekranlara geldi. Daha önce dizide "Zahide" karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı da merak konusu oldu. Şimdilerde Bahar dizisiyle adından söz ettiren Özkaya'nın eski eşi Mustafa Üstündağ ile evliliğinden Ahmet Kaan isminde bir oğlu bulunuyor. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Kaan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:55